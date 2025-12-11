Η πρόσφατη επίσκεψη της γενικής διευθύντριας της OLAF, Salla Saastamoinen, στην Κύπρο, ανέδειξε εκ νέου μια πραγματικότητα που συνοδεύει χρόνια τη δημόσια συζήτηση, πως η Πράσινη Γραμμή εξακολουθεί να λειτουργεί ως σταθερή πηγή λαθρεμπορίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δημόσια οικονομικά και την ευρωπαϊκή εποπτεία. Η επικεφαλής της OLAF χαρακτήρισε το πρόβλημα «μακροχρόνιο», υπογραμμίζοντας ότι το λαθρεμπόριο δεν περιορίζεται στην απώλεια εσόδων, αλλά δημιουργεί παράλληλα κανάλια χρηματοδότησης για εγκληματικές δραστηριότητες και υπονομεύει τη δημόσια υγεία.

Η Saastamoinen σημείωσε ότι η γεωστρατηγική θέση της Κύπρου καθιστά την επιτήρηση ακόμη πιο απαιτητική, ωστόσο διαπίστωσε πως οι αρμόδιες Αρχές διαθέτουν τις βασικές δομές για να ανταποκριθούν. Η OLAF, όπως ανέφερε, ενισχύει τη συνεργασία με τις κυπριακές υπηρεσίες μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, αναλύσεων κινδύνου και συμμετοχής σε κοινές επιχειρήσεις, ενώ ενθαρρύνει τη Λευκωσία να αξιοποιήσει περισσότερο τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία κατά της απάτης.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος ετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., η διαχείριση του φαινομένου κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής κατά της απάτης και όχι μόνο.

