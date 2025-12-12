Πανηγυρίζουν από χθες οι κάτοικοι της πόλης του Ζήνωνα, καθώς η Λάρνακα ανακηρύχθηκε επίσημα ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2030. Απέναντί της είχε τη Λεμεσό, ωστόσο ο φάκελος που κατέθεσε η Λάρνακα κέρδισε τους Ευρωπαίους. Βασική ιδέα του οράματος της Λάρνακας 2030 είναι ότι οι άνθρωποι, οι κοινότητες, ο ιδέες και οι αξίες αποτελούν τα βασικά θεμέλια για να χτιστεί το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διακρίσεις που μπορεί να λάβει μια ευρωπαϊκή πόλη.

Πέραν του κύρους που αποκτά, θα λειτουργεί και ως πολιτιστικός κόμβος. Επίσης, αναμένεται να ενισχυθεί η οικονομία της πόλης, καθώς θα συμβάλει στην προσέλκυση τουριστών, θα αναπτυχθούν συνεργασίες εντός και εκτός της χώρας και θα ανοιχθούν θέσεις εργασίας. Επιπρόσθετα, θα γίνει αναζωογόνηση περιοχών οι οποίες ήταν υποβαθμισμένες. Ε, ναι λοιπόν και μια φορά η Σκάλα! Εάν οι τοπικές Αρχές προχωρήσουν στον απαιτούμενο συντονισμό και εντάξουν όλη την πόλη στις εκδηλώσεις, είναι δεδομένη η επιτυχία.

Ε.ΠΑ