Μπορεί ένας Τ/κ να μπαινοβγαίνει στις ελεύθερες περιοχές, να τον καταγγέλλουν οι κάμερες αλλά να μην έχει καμιά επίπτωση. Ή καλύτερα, να τρέχει με όση ταχύτητα θέλει, να περνά με κόκκινο αλλά εξώδικο γιοκ. Το άλλο: Ένας να έχει χρήματα για καζίνο στα κατεχόμενα, αλλά το εξώδικό του από τις κάμερες να μην το παραλαμβάνει γιατί έτσι γουστάρει ή γιατί το επιτρέπει το σύστημα. Να έρθουμε στην ουσία: Θέλει η Αστυνομία να εφαρμόσει στα οδοφράγματα λίστα με τα άτομα για τα οποία εκκρεμεί εξώδικο από τις κάμερες, αλλά φωνάζουν οι βουλευτές. Και απειλούν να σταυρώσουν το κονδύλι για την φωτοεπισήμανση αν γίνει κάτι τέτοιο. Για τα αεροδρόμια μπορεί να έχουν κάποιο δίκαιο, αλλά για τα οδοφράγματα;

Αν ένας Ε/κ καταγγελθεί από τις ψευδοκάμερες θα πληρώσει εξώδικο στις ψευδοαρχές που δεν είναι ψεύτικο, αλλά με χρήματα, για να μπορέσει να ξαναπεράσει από το οδόφραγμα στα κατεχόμενα. Εδώ οι Τ/κ μπαινοβγαίνουν ανενόχλητοι. This is Cyprus.

ΜΙΧ.