Εδώ και δύο μέρες η είδηση έχει κατακλύσει τα σόσιαλ μίντια, με σχόλια χρηστών, αναλύσεις και σαρκασμούς. Θα μπορούσε να θεωρηθεί αστείο ή fake news, όπως είθισται να λέγεται το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, πλέον έχει δημοσιευθεί και από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης του κόσμου. Οπότε δεν είναι αστείο. Είναι πραγματικό γεγονός. Η Κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να υποχρεώσει τους τουρίστες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης (βίζα), να αποκαλύψουν το ιστορικό τους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, των τελευταίων πέντε ετών πριν από την είσοδό τους στη χώρα. Και στην περίπτωση που εντοπιστεί ανάρτηση ή αρνητικό σχόλιο για τον Πρόεδρο Τραμπ, τότε δεν αποκλείεται να μην του επιτραπεί η είσοδος, προσθέτουμε εμείς. Πρόκειται -να υπενθυμίσουμε- για τη χώρα που θα φιλοξενήσει το 2026 το Παγκόσμιο Κύπελλο. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει στην περίπτωση που εφαρμοστεί μια τέτοια απόφαση. Θυμάστε το «Land of Free»; Ξεχάστε το.

Αγ.Αγ.