Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, χαριτολογώντας, εκτός από τους φόρους και τον ΦΠΑ θέλει και το αίμα μας, όμως για καλό σκοπό.

Ο κ. Κεραυνός πέραν από τα τρεχάματα με τον κρατικό προϋπολογισμό και τη φορολογική μεταρρύθμιση πήρε πρωτοβουλία και διοργανώνει αιμοδοσία με σκοπό την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο ισόγειο του υπουργείου Οικονομικών, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, από τις 11:00 έως τις 13:30. Η αιμοδοσία θα γίνει στα πλαίσια του πνεύματος των Χριστουγέννων για προσφορά στον συνάνθρωπο με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και τη στήριξη των συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη.

Ζακ