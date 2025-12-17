Συνεχίζουν την παρέλαση τους σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις οι υπερασπιστές του έθνους και της θρησκείας μας. «Περήφανος Χριστιανός Ορθόδοξος», δήλωσε χθες ο εκ Πάφου ορμώμενος Χρύσανθος Σαββίδης. Ορθόδοξος ε, μην τον μπερδέυετε με κάτι παπικούς, Μαρωνίτες και άλλους τέτοιους υποδεέστερους.

Πέραν της πλάκας, η κατάσταση με το ζήτημα των έργων του Γιώργου Γαβριήλ έχει ξεφύγει. Καλό θα ήταν και τα πάνελ να μη γεμίζουν με εκπροσώπους της μιας άποψης μόνο, όπως είδαμε χθες τους Ευθύμιο Δίπλαρο, Σωτήρη Ιωάννου και Χρύσανθο Σαββίδη σε μια εκπομπή.

Αν θα συνεχίσουμε να συζητάμε -που δεν θα έπρεπε- ένα θέμα που σε καμία άλλη χώρα του δυτικού κόσμου δεν θα κυριαρχούσε στον δημόσιο διάλογο, τουλάχιστον ας το κάνουμε με πολυφωνία. Όχι με μαυροπινάκισμα και αφορισμούς από μία μόνο κατεύθυνση.

ΕΜ