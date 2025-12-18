Το απολυτήριο του στρατού παρέλαβε ξανά ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής. Ο κ. Νουρής μετέβη στα Στρατολογικά Γραφεία Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου το πρωί της Τετάρτης (17/12) για να παραλάβει το νέο του απολυτήριο στρατού.

Μάλιστα, εκείνη την ώρα, στα Στρατολογικά Γραφεία βρισκόταν ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ο οποίος έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, αναφορικά με την αναβάθμιση του Μηχανογραφικού Συστήματος Στρατολογίας.

Ο κ. Νουρής συνομίλησε για λίγα λεπτά με τον Βασίλη Πάλμα, ενώ ανέφερε ότι ήρθε στα Στρατολογικά Γραφεία Λευκωσίας για να παραλάβει το νέο του απολυτήριο στρατού.

Ο πρώην υπουργός ευχαρίστησε το προσωπικό των Στρατολογικών Γραφείων, επισημαίνοντας την γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση που έτυχε.

Π.Ε.