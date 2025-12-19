Ως πράξη θάρρους και αξιοπρέπειας, που προσδίδει ιδιαίτερη αξία στον αγώνα των Κούρδων για ελευθερία, χαρακτήρισε την έκδοση του βιβλίου του πολιτικού κρατούμενου Κενάν Αγιάς ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος. Σε μήνυμά του, που διαβάστηκε στην παρουσίαση του βιβλίου τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ο Αρχιεπίσκοπος χαιρέτισε την έκδοση του έργου «Η ανθρωπότητα θα επικρατήσει», τονίζοντας ότι «ακόμα και η φυλακή δεν μπορεί να φιμώσει έναν αγωνιστή, ο οποίος προσωποποιεί τον αγώνα ενός ολόκληρου λαού».

Υπενθύμισε την κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία, επισημαίνοντας ότι ο αγώνας των Κούρδων για ελευθερία «μας υπενθυμίζει και τον δικό μας αγώνα για απαλλαγή από την κατοχή». Ο Αρχιεπίσκοπος συνεχάρη τον Κενάν Αγιάς και ευχήθηκε «το όραμά του για την ελευθερία του κουρδικού λαού σύντομα να γίνει πραγματικότητα».

Προς τιμήν του ο Αρχιεπίσκοπος δεν αρνήθηκε να στείλει ένα σεμνό, αλλά δυνατό μήνυμα για την παρουσίαση του βιβλίου του Κενάν, αλλά η πολιτική ηγεσία επιμένει να αγνοεί έναν Κούρδο αγωνιστή που ταλαιπωρείται στις Κεντρικές Φυλακές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωσάν να αναγνωρίζει την καταδίκη του από τη γερμανική δικαιοσύνη, αλλά και όσα του προσάπτει το τουρκικό κατοχικό κράτος. Ωσάν να έχει δεσμευτεί στην Άγκυρα να συνεχίσει να βασανίζει αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι, Πρόεδρε;

ΑΛ.ΜΙΧ.