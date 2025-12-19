Η πιανίστα και μουσικοπαιδαγωγός Έλενα Μουζάλα είναι η μία εκ των δύο γυναικών που μετέχουν στα ιδρυτικά τακτικά μέλη της Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών (η άλλη είναι η Ευφροσύνη Ριζοπούλου Ηγουμενίδου). Η κυρία Μουζάλα, λοιπόν, είχε το θάρρος να καταγγείλει την περασμένη Δευτέρα, σε εκδήλωση που έγινε στο πλαίσιο της ετήσιας Πανηγυρικής Συνεδρίας της Ακαδημίας στο Προεδρικό Μέγαρο, ότι η κυπριακή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Προεδρίας απέρριψε πρότασή τους να ανατεθεί στον διεθνούς φήμης σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Μάριο Ηλία να συνθέσει τη μουσική για ένα ορατόριο, το οποίο θα παρουσιαζόταν κατά την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας.

Η πρόταση προνοούσε επίσης ότι το κείμενο για το ορατόριο θα το έγραφε ο ποιητής Κυριάκος Χαραλαμπίδης. Όπως ανέφερε η κυρία Μουζάλα, ο Μάριος Ηλία δημιούργησε το έργο «Ωδή στο Φως» που παρουσιάστηκε φέτος τον Οκτώβριο στην πόλη Νέστβεντ, όταν η Δανία είχε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η Δανία τον αξιοποίησε, όμως στον τόπο του απορρίφθηκε…

Δυστυχώς, όταν έγινε η καταγγελία, η υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου, που θα έπρεπε να την ακούσει, είχε αποχωρήσει από τη Συνεδρία λόγω άλλης υποχρέωσης. Έλειπε (στο εξωτερικό) και ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος -όπως πληροφορηθήκαμε- αρχικά ήταν θετικός στην πρόταση της κυρίας Μουζάλα.

Μ.Π.