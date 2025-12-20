Άλλο η εποικοδομητική κριτική κι άλλο οι αφορισμοί, οι μηδενισμοί και οι γενικεύσεις… Λέμε πως η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού είναι «ξεδοντιασμένες» γιατί δεν έχουν ανακριτικές εξουσίες. Το ερευνητικό τους έργο δεν έχει ανακριτική αξία και κατά συνέπεια, όταν προκύπτουν ευρήματα για μια υπόθεση, επαναλαμβάνεται ποινική έρευνα από την Αστυνομία. Χάνεται χρόνος και κατ΄ επέκταση επηρεάζεται και το μαρτυρικό υλικό. Αυτή, όμως, είναι η μια όψη του νομίσματος. Αριθμός υποθέσεων, για τις οποίες υπήρχαν σοβαρές υπόνοιες τέλεσης αδικημάτων, χάρη στις δυο αυτές ερευνητικές Αρχές, επανέρχονται στο προσκήνιο. Δεν έμειναν θαμμένες οι υποθέσεις, διερευνήθηκαν κι επανήλθαν στο προσκήνιο. Και φυσικά από τη στιγμή που υπάρχει δημοσιοποίηση, υπάρχει και αποτροπή. Στέλνονται τα μηνύματα και η κοινωνία μας βγαίνει πιο σοφή. Να λέμε και τα αρνητικά, αλλά να μην παραγνωρίζουμε και τα θετικά.

Φ.Μ.