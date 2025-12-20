Δεν είναι ευχάριστη η διαδικασία, να διαβάζουμε κάποια σχόλια. Κάτω από βίντεο-είδηση που ανήρτησε το philenews στο Instagram, για τα παιδιά που χαιρετούσαν ναζιστικά, διαβάσαμε πράγματα και θαύματα. «Η νεολαία ξυπνάει», λέει ο ένας «αυτά καλό είναι να γίνονται» λέει ο άλλος. Εν τω μεταξύ να τους ενημερώσει κάποιος, ότι η πατρίδα μας και γενικότερα όλος ο Ελληνισμός -αυτόν που λένε ότι προασπίζονται- πολέμησε και νίκησε τον ναζισμό. Το Έθνος μας, ναι αυτό που «υπερασπίζονται» ως «εθνικιστές» υπέφερε κάτω από τα σύμβολα που κουβαλούν.

Έχουν γίνει στο μυαλό τους όλα ένα κουβάρι. Έφεραν σαν «μόδα» από το εξωτερικό την πιο αισχρή ιδεολογία, αποτάσσοντας από πάνω τους τον δικό μας πολιτισμό. Δεν έχουν καμία σχέση, ούτε με το Έθνος, ούτε με τη Θρησκεία. Είναι μάλιστα εχθροί.

Α.Π