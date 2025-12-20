Όσοι παρακολούθησαν τις δηλώσεις των Νίκου Χριστοδουλίδη και Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από την έναρξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα πρόσεξαν την κοινή γραμμή στο θέμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας για ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας.

Βγήκαν με κοινή γραμμή μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός της Ελλάδας, στο ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι αγορές σε αμυντικό υλικό από την Ουκρανία θα πρέπει να γίνονται από την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία. Απ’ εκεί και πέρα πρόσθετες ανάγκες θα μπορούν να καλυφθούν και από τρίτες χώρες, δεδομένου ότι αυτές δεν στρέφονται εναντίον κρατών-μελών της Ε.Ε.

ΑΠΙΜ