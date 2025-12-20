Η επίθεση έστω και με κροτίδες κατά της οικίας του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ ελπίζουμε να είναι μεμονωμένη από κάποιον ανεγκέφαλο και να μην κρύβεται πίσω κάτι άλλο. Και βεβαίως το περιστατικό να ιδωθεί ως τέτοιο και να μην αρχίσουμε τις αντιδράσεις του τύπου ότι «απειλείται η Δημοκρατία και η ελευθερία της έκφρασης». Ο ζωγράφος εκφράζεται όπως εκφράζεται και είναι στον καθένα αν θέλει να τον κρίνει ή αν θα αποστραφεί από τα έργα του. Μην φτάσουμε στην περίπτωση του Charlie Hebbo και τους φανατικούς μουσουλμάνους που σκότωσαν τόσους ανθρώπους για ένα σκίτσο. Κάπου και οι αντιδράσεις να έχουν ένα όριο και από τους μεν και από τους δε.

ΜΙΧ.