Είναι τρομακτικά και οφείλουν να προβληματίσουν όλους μας όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και φέρουν μαθητές να δημιούργησαν στο Λύκειο Βεργίνα στη Λάρνακα, «νεοναζιστική οργάνωση», η οποία στρατολογούσε άλλους ανήλικους. Η υπουργός Παιδείας, ωστόσο, δεν πρέπει να μείνει στον προβληματισμό και την ανησυχία. Οφείλει εκ της θέσεώς της πρώτιστα να διασφαλίσει πως θα ληφθούν ουσιαστικά μέτρα στο σχολείο, κυρίως για την επιμόρφωση των μαθητών. Επιπρόσθετα, όμως, θα πρέπει να διασφαλίσει πως θα διερευνηθεί και το γιατί δεν υπήρξε αντίδραση από το ίδιο το σχολείο. Διότι, κυρία Μιχαηλίδου, δεν γίνεται εδώ και χρόνια να γεμίζουν με ναζιστικά σύμβολα και συνθήματα οι τοίχοι του σχολείου και να αναρτώνται δημόσια φωτογραφίες από τους χώρους του, που απεικονίζουν μαθητές να χαιρετούν ναζιστικά και να μην γνώριζε κανένας τίποτα;

Ν.Χ