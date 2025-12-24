Γίνεται πολύς λόγος για το γεγονός ότι χιλιάδες εξώδικα από τις κάμερες δεν παραδίδονται στους παραβάτες γιατί δεν εντοπίζονται. Σ’ αυτό συντείνει και το εξής παράδοξο: Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αποδέχεται εγγραφές οχημάτων χωρίς να γράφεται στα σχετικά έντυπα των μεταβιβάσεων ή στα ηλεκτρονικά του συστήματα η ακριβής διεύθυνση του κατόχου του.

Όπως μας αναφέρθηκε, πάει κάποιος στο ΤΟΜ να εγγράψει ένα όχημα και δηλώνει πως δεν έχει σταθερή διεύθυνση, είτε γιατί μετακομίζει είτε για άλλο λόγο και αυτό γίνεται δεκτό από το Τμήμα. Αποτέλεσμα τούτου είναι να μην είναι γνωστή η διεύθυνση του ιδιοκτήτη του οχήματος και σε περίπτωση αναζήτησής του από την Αστυνομία, να μην μπορεί να τον εντοπίσει.

Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν πολλές, ενώ θα έπρεπε ο κάτοχος του οχήματος να δηλώνει μια διεύθυνση αλληλογραφίας, ακόμη και των γονιών του, ώστε αν τον αναζητήσουν οι αρχές να μην βρίσκονται στο σκοτάδι. Ας το δουν εκεί στο ΤΟΜ γιατί η βάση δεδομένων τους είναι λανθασμένη και δεν συνάδει με αυτήν του Cy login, για παράδειγμα.

ΜΙΧ.