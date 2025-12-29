Ιδιαίτερα πιθανό είναι το ενδεχόμενο καταγραφής νέου ρεκόρ υποψηφίων βουλευτών στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Στο μητρώο εκλογικών κομμάτων περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή 25 κόμματα. Εάν και τα 25 κατέλθουν στις εκλογές με πλήρες ψηφοδέλτιο 56 υποψηφίων, γίνεται αντιληπτό ότι ο συνολικός αριθμός θα είναι ιδιαίτερα μεγάλος.

Σημειώνεται ότι η «Άμεση Δημοκρατία» του Φειδία Παναγιώτου και το «Σήκου Πάνω» του Χριστόφορου Τορναρίτη, τα οποία προβάλλονται ως επιλογές για τις βουλευτικές εκλογές, δεν περιλαμβάνονται ακόμη στον κατάλογο των 25 κομμάτων. Ως εκ τούτου, ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω. Αν συνυπολογιστεί και η συμμετοχή ανεξάρτητων υποψηφίων, τότε το ενδεχόμενο νέου ρεκόρ καθίσταται σχεδόν βέβαιο.

Φ.Δ.