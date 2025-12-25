Μετακινήσεις προσώπων από ένα κομματικό χώρο σε άλλο σπάνια συνέβαιναν στο παρελθόν. Τα τελευταία χρόνια όμως οι περιπτώσεις αυτές εμφανίζονται όλο και πιο συχνές και δη αυτή την περίοδο ενόψει και των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Ο λόγος των μετακινήσεων συνίσταται -για να μην είμαστε και απόλυτοι- κυρίως στην καρέκλα!

Αφενός, γιατί κάποιο πρόσωπο ως νυν βουλευτής έχει συμπληρώσει τις συνεχόμενες θητείες που προβλέπονται στο καταστατικό του κόμματος, με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα επαναδιεκδίκησης εκ νέου της θέσης και να την αναζητά από κάποιον άλλο κομματικό χώρο. Αφετέρου, γιατί το κομματικό μαγαζί που ανήκει, εκτιμά ότι οδηγείται σε «λουκέτο» -δεν μπαίνει στην Βουλή- κι έτσι το εγκαταλείπει πριν το πατατράκ, άλλως πριν το καράβι βουλιάξει.

Οι άλλοτε ποτέ ιδεολογίες έχουν πλέον υποκύψει στον βωμό της καρέκλας, η «δύναμη» της οποίας είναι τόσο ισχυρή που τις κατασπαράζει.

ΜΑΡΧ