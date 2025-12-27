Η Κούρδισσα πολιτικός και ακτιβίστρια Λεϊλά Ζάνα, που αποτελεί σύμβολο ως η πρώτη γυναίκα κουρδικής καταγωγής που εξελέγη στο τουρκικό κοινοβούλιο το 1991, είναι ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων στην Τουρκία. Ο λόγος είναι ρατσιστικά και σεξιστικά συνθήματα των οπαδών της τουρκικής Μπούρσασπορ, δίχως κάποια δικαιολογία.

Αυτό που συζητείται και πρέπει να μας απασχολεί και στην Κύπρο είναι το αντικουρδικό μίσος που αναπτύχθηκε στην τουρκική κοινωνία και συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Μίσος που ενορχηστρώνεται από το τουρκικό φασιστικό κράτος και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την κλιμάκωση της βίας και την αποτυχία της όποιας ειρηνευτικής διαδικασίας.

Εξάλλου, συνθήματα κατά του Οτσαλάν ακούγονται -και αυτές τις μέρες- στις κερκίδες της (μεγάλης) Γαλατάσαραϊ και της Κόνιασπορ, ενώ οι οπαδοί της κουρδικής Αμέντσπορ δέχτηκαν επίθεση από οπαδούς της Μποντρούμσπορ μετά τον μεταξύ τους αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λείλά Ζάνα, αφού εξελέγη βουλευτής το 1991, καταδικάστηκε σε 15ετή κάθειρξη το 1994 για «προδοσία και συμμετοχή στο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK)» και μετατράπηκε σε σύμβολο του κουρδικού αγώνα και της γυναικείας πτέρυγάς του. Έπρεπε να πέσουν τα τσιμέντα διεθνώς (και ειδικά στην Κύπρο) για την επίθεση που δέχεται.

ΑΛ.ΜΙΧ.