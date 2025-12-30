Πρωί πρωί την επομένη των Χριστουγέννων ο νέος υπουργός Υγείας διάβηκε το κατώφλι του Νοσοκομείου Πάφου για πρώτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων του. Χωρίς καμία συνεννόηση, χωρίς συνοδεία και χωρίς ΜΜΕ να τον ακολουθούν, ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης μετέβαινε από τμήμα σε τμήμα, συνομιλώντας με τους ιατρούς και νοσηλευτές που ήταν καθήκον, με ασθενείς και με επισκέπτες, θέλοντας να πάρει μια γενική, αφιλτράριστη εικόνα από την καθημερινότητα του νοσηλευτηρίου. Απομένει να δούμε αν και επί του πρακτέου προκύψουν άμεσα βελτιώσεις.

Ντόρα