Ως «καλή ιδέα» χαρακτήρισε την παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στην ισοπεδωμένη Γάζα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και μάλιστα έχοντας στο πλευρό του τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Τραμπ και Νετανιάχου συζήτησαν στη Φλόριντα για την εύθραυστη εκεχειρία στην παλαιστινιακή Λωρίδα της Γάζας και άλλα ζητήματα, με τον πρώτο να προσγειώνει τους όπου γης και ιδιαίτερα σε Ελλάδα και Κύπρο φανατικούς οπαδούς του.

Πώς; Όχι για πρώτη φορά εκθείασε τον ρόλο της Τουρκίας λέγοντας πως «υπήρξε εξαιρετική» και ότι ο Ταγίπ Ερντογάν «υπήρξε άριστος», υπογραμμίζοντας τη σχέση τους και αφήνοντας τον Νετανιάχου με ανοιχτό το στόμα. Και προσφέροντας -ξανά- σημαντικό ρόλο στην κατοχική Τουρκία, για να κάνει ό,τι θέλει στην περιοχή.

Θα ήθελε πολύ, ο αλλοπρόσαλλος πλανητάρχης, να χτίσει (ξανά) την ανίερη συμμαχία που θα περιλαμβάνει και το Ισραήλ και την Τουρκία και άλλους δορυφόρους των ΗΠΑ στην περιοχή και δεν τον ενδιαφέρει πόσοι λαοί θα καταστραφούν με αυτό το σενάριο. Μια συμμαχία από το παρελθόν, που διατηρείται σε θέματα εξοπλισμών και πίσω από τις κάμερες. Μια συμμαχία που κάνει γενοκτονίες, στην Παλαιστίνη, στο Κουρδιστάν, στην Κύπρο κι ας νομίζουν αρκετοί πως θα λύσουν άλλοι, πιο ισχυροί και πιο σκοτεινοί, τα προβλήματά μας.

ΑΛ.ΜΙΧ.