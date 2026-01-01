Σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως ξεκάθαρη προσπάθεια επιβολής τάξης και θεσμικής πειθαρχίας, ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, παρενέβη δυναμικά απέναντι στις εσωτερικές αναταράξεις που κλονίζουν την Αστυνομία και το Τμήμα Φυλακών.

Με μια δήλωση που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών, ο υπουργός έθεσε το δικό του πολιτικό και διοικητικό στίγμα, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση: οι δημόσιοι χαρακτηρισμοί και οι συντεχνιακές κόντρες «στον αέρα» τελειώνουν εδώ. Η αναφορά του σε «ανεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς» κατά της ηγεσίας της Αστυνομίας και οι αιχμές για τη στάση των συντεχνιών στις Φυλακές, καταδεικνύουν έναν πολιτικό προϊστάμενο που δεν προτίθεται να παραμείνει απλός θεατής.

Η φράση-κλειδί της δήλωσής του, ότι χαράσσει τον δρόμο της ευθύνης «με οποιοδήποτε κόστος», προδίδει την πρόθεσή του να συγκρουστεί, αν χρειαστεί, με κατεστημένες νοοτροπίες. Ο κ. Φυτιρής δείχνει να αντιλαμβάνεται ότι η κοινωνική απαίτηση για ασφάλεια δεν συμβαδίζει με την εικόνα αποδιοργάνωσης που εκπέμπουν τα σώματα ασφαλείας τις τελευταίες ημέρες.

Μένει τώρα να φανεί αν η παρέμβαση αυτή θα είναι καθοριστική ή αν οι εσωτερικές τριβές θα συνεχίσουν.

Α.Ν.