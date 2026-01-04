Η ημερομηνία για τις Βουλευτικές Εκλογές έχει κλειδώσει οριστικά και αμετάκλητα για την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και δεν τίθεται θέμα αλλαγής. Παραμένει, ωστόσο, ερωτηματικό το κατά πόσο τα δύο μεγάλα γεγονότα που είναι προγραμματισμένα στην Αθήνα, δηλαδή το Final Four και η συναυλία των Iron Maiden εκείνη την περίοδο, θα επηρεάσουν τη συμμετοχή στις κάλπες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετός κόσμος προγραμματίζει να βρίσκεται στην Αθήνα εκείνο το χρονικό διάστημα. Λύση υπάρχει βεβαίως, και αυτή είναι η δήλωση για εγγραφή στον κατάλογο ψηφοφόρων Αθηνών, ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε ένα από τα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν εκεί. Βέβαια, δεν είναι δεδομένο ότι όσοι επιδιώξουν να ταξιδέψουν εκείνες τις ημέρες θα έχουν ως προτεραιότητά τους τις εκλογές, ώστε να εντάξουν στο πρόγραμμά τους και επίσκεψη σε κάποιο εκλογικό κέντρο. Από την άλλη, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων σε ποιο βαθμό θα επηρεαστεί η συμμετοχή στις εκλογές, αλλά και το πώς αυτό ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο σε κάποια κόμματα σε σύγκριση με άλλα…

Φ.Δ.