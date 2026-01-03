Αυτό που συνέβη στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας θα πρέπει να προβληματίσει και εδώ στην Κύπρο. Γιατί εδώ έχουμε την τάση να δίνουμε άδειες για μεγάλα κτήρια, εμπορικά κέντρα με όλες τις εξόδους κινδύνου κανονικά και στη συνέχεια με την πάροδο του χρόνου αυτές να κλείνουν γιατί έτσι βολεύει τους ιδιοκτήτες – διαχειριστές.

Πόσες φορές είδαμε σε νυχτερινά κέντρα στις εξόδους κινδύνου να τοποθετούνται καρέκλες, τραπέζια ή οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα αυτές να κλείνουν και σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού να παγιδεύεται ο κόσμος.

Επίσης, σε εμπορικά κέντρα δίνονται άδειες με συγκεκριμένες εισόδους – εξόδους και τελικά κάποιες φράζονται με αλυσίδα ή άλλα εμπόδια γιατί ένα μέρος του χώρου στάθμευσης έγινε κάτι άλλο. Θα πρέπει η Πυροσβεστική Υπηρεσία να διενεργεί συχνούς ελέγχους σε χώρους συγχρωτισμού και παράλληλα να αφαιρούνται άδειες όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση σε υποδείξεις. Διαφορετικά θα θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές και θα ψάχνουμε αίτια και αιτιατά.

ΜΙΧ.