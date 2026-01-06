Η ωμή επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η σύλληψη του ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, δύσκολα χωνεύεται. Είναι δυσκολοχώνευτη ακόμη και για όσους θεωρούσαν τον Μαδούρο δικτάτορα. Βλέπετε, καταστρατηγήθηκε κάθε κανόνας διεθνούς δικαίου. Για όσους, βέβαια, παρακολουθούν διαχρονικά τη στάση του εκάστοτε πλανητάρχη, αλλά και σύγχρονη γεωπολιτική ιστορία, γίνεται πιο εύκολα κατανοητή η παρέμβαση των ΗΠΑ.

Τον Σεπτέμβριο του 1973 είχαν επιτύχει το «φάγωμα» του Σαλβαδόρ Αλιέντε (ανέλαβε με τις ευλογίες τους ο δικτάτορας Πινοσέτ) με έναν βρόμικο πόλεμο μέσω CIA. Όχι γιατί ο Αλιέντε συμμετείχε σε δίκτυο ναρκωτικών, αλλά επειδή ήταν σοσιαλιστής. Το πρόσταγμα είχε δοθεί από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον. Η φράση του «κάντε την οικονομία να ουρλιάξει» υλοποιήθηκε μέσω μυστικών υπηρεσιών με αποκορύφωμα την ανατροπή του Αλιέντε, ο οποίος έχασε τη ζωή του υπό αξιοπερίεργες συνθήκες.

Τα αποκάλυψε και ο μπαρουτοκαπνισμένος δημοσιογράφος Σέιμουρ Χερς στους New York Times (8/9/74) και δικαιώθηκε τις επόμενες δεκαετίες. Αποχαρακτηρισμένες συνομιλίες Νίξον και Κίσινγκερ δεν αφήνουν αμφιβολίες…

Φ.Μ.