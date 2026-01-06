Ορθά θεωρούμε ότι έπραξε ο ΔΗΣΥ και έθεσε εκτός ψηφοδελτίου για τις νέες βουλευτικές εκλογές τον βουλευτή του στη Λεμεσό, μετά την καταγγελία της συντρόφου του για βιαιοπραγία εναντίον της.

Βεβαίως και ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ωστόσο ο ΔΗΣΥ έπαθε και έμαθε από την περίπτωση άλλου στελέχους του που καταγγέλθηκε για βιασμό. Σε τέτοιας μορφής καταγγελίες δεν χωρεί μισόλογα και είναι προς τιμήν της Πινδάρου που κίνησε άμεσα τις διαδικασίες. Αυτό πιστώνεται στην πρόεδρο του κόμματος.

Δεν μπορείς για τους άλλους να λέεις ότι πρέπει να διερευνηθεί αλλά να είσαι και παρών ως να μην συμβαίνει τίποτε. Αν η υπόθεση οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ο κάθε ένας έχει και την ευθύνη να αποδείξει την αθωότητα του ή το βάρος των όσων καταγγέλλει. Τελεία.

ΜΙΧ.