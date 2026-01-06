Η ανακοίνωση Παναγροτικού για την αιφνίδια διακοπή παροχής νερού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων δεν αποτελεί απλώς μια είδηση, αλλά αποτελεί το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για τον πρωτογενή τομέα της Κύπρου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το Κράτος αποφασίζει εν κρυπτώ και χωρίς ίχνος διαβούλευσης με τις αγροτικές οργανώσεις να κόψει την παροχή νερού σε αυτούς που παράγουν την τροφή μας. Η έλλειψη επικοινωνίας με τις αγροτικές οργανώσεις δεν είναι απλώς μια γραφειοκρατική παράλειψη, αλλά δείγμα έλλειψης σεβασμού προς τον αγροτικό κόσμο που παλεύει καθημερινά με την ανομβρία.

Ο Παναγροτικός ζητά την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και την καταβολή αποζημιώσεων. Ωστόσο, οι αγρότες δεν θέλουν επιδοτήσεις για να βλέπουν τις καλλιέργειές του να ξεραίνονται, αλλά νερό και υποδομές. Αν το Κράτος αδυνατεί να διασφαλίσει την απρόσκοπτη άρδευση, τότε η επισιτιστική ασφάλεια του τόπου τίθεται σε άμεσο κίνδυνο.

Αναμένουμε λοιπόν να ληφθούν τολμηρές αποφάσεις για μόνιμες λύσεις σήμερα, γιατί οι αποζημιώσεις δεν θα αρκούν για σώσουν τον αγροτικό τομέα.

Α.Ν.