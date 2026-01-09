Παράγινε το κακό με τις άδειες ασθενείας στη δημόσια υπηρεσία, οπόταν τα ιατροσυμβούλια πρέπει να κάνουν ορθότερα τη δουλειά τους, αλλά και οι γιατροί, ιδίως οι προσωπικοί, να μην γράφουν αβέρτα άδειες. Στις φυλακές ορισμένοι το έχουν αναγάγει σε επιστήμη να παίρνουν άδεια ασθενείας εξαντλώντας όχι μόνο αυτήν που δικαιούνται αλλά πολλαπλάσια. Είναι δύσκολο το επάγγελμα, αλλά ως επαγγελματίες οφείλουν να βρίσκονται στο πόστο τους γιατί τους πληρώνει ο κοσμάκις που ιδρώνει και με το παραπάνω για να βγάλει τα προς το ζειν του. Υπάρχει άτομο που δεν πάτησε πόδι στη δουλειά του για πάνω από έξι μήνες, ενώ άλλο πρόσωπο δεν πατά εκεί που τον πρόσλαβε η Δημοκρατία γιατί ζαλίζεται. Αυτά πρέπει να σταματήσουν με κάποιον μηχανισμό που θα διακρίνει τις πραγματικές περιπτώσεις από αυτές που τυγχάνουν εκμετάλλευσης.

ΜΙΧ.