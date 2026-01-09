Τον Απρίλιο θα αρχίσει η εφαρμογή της τηλεργασίας στο Δημόσιο. Μάλιστα, το Υπουργικό Συμβούλιο, αποφάσισε να την εφαρμόσει φέτος για περίοδο 20 ημερών ενώ το 2027 εκτιμάται πως ο αριθμός τους θα αυξηθεί στις 50 ημέρες. Πάντως η παραγωγικότητα των εργαζομένων θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την αναθεώρηση του αριθμού της τηλεργασίας κάθε χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από την τηλεργασία οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν σχετική άδεια από τον προϊστάμενο του τμήματος ο οποίος θα αξιολογεί τις ανάγκες της υπηρεσίας και θα αποφασίζει για τους εργαζόμενους που τηλεργάζονται. Κατά τις δημόσιες συζητήσεις που γίνονται υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις πως κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι πιθανόν να εκμεταλλευτούν το θεσμό της τηλεργασίας και δεν θα αποδίδουν τόσο στην εργασία τους. Ωστόσο, η ουσία είναι ότι ο εργαζόμενος που επιθυμεί να εργαστεί το πράττει είτε μέσω της φυσικής του παρουσίας στο γραφείο είτε μέσω τηλεργασίας. Συνεπώς είναι στο χέρι των προϊστάμενων για να κάνουν τους απαιτούμενους ελέγχους.

Ε.ΠΑ