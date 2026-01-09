Κάποιο πουλάκι που μπαινοβγαίνει σε καίρια γραφεία αναφορικά με σημαντικές αποφάσεις, μας σφύριξε ότι το θέμα της μαρίνας της Πάφου πάει ολοταχώς για νέα καθυστέρηση. Ήδη, το χρονοδιάγραμμα του τέλους του ‘25 – αρχές του ‘26 το προσπερνάμε και πάμε πλέον για τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα, το ποια ακριβώς είναι στη σειρά αυτή η νέα καθυστέρηση των διαδικασιών, θα σας γελάσω και δεν το θέλω. Η 25η είναι, η 33η, η 57η, ποιος ξέρει πια… Χάσαμε το μέτρημα.

Είναι αυτό που λένε, ότι κάθε φορά που ακούμε για νέες καθυστερήσεις και προσκόμματα για την μαρίνα της Πάφου, πέφτουμε απ’ τα σύννεφα. Γίνονται τέτοια πράγματα;

Ντόρα