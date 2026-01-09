Είναι θετικό το γεγονός ότι ο Γιάννης Σμαραγδής με τον Καποδίστριά του έφερε ξανά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, αρκετό κόσμο στις κινηματογραφικές αίθουσες. Θα είναι όμως εξόχως αρνητικό, αν όσοι παρακολουθήσουν την ταινία και δεν έχουν επαρκή γνώση της ελληνικής ιστορίας, θεωρήσουν ότι σχημάτισαν μία αληθή και αντικειμενική εικόνα για τον σπουδαίο Έλληνα και πρώτο Κυβερνήτη, όπως και για τα γεγονότα που οδήγησαν στη δολοφονία του. Και τούτο, διότι η ταινία είναι απλώς μία μυθοπλασία, που σκιαγραφεί μερικές μόνο πτυχές της προσωπικότητας τού Καποδίστρια, μέσα από την οπτική του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή. Θετικό θα ήταν επίσης αν η ταινία αποτελέσει αφορμή, όσοι ενδιαφέρονται να σχηματίσουν μία πληρέστερη και αντικειμενική εικόνα για τον Καποδίστρια, καταφύγουν σε έγκυρες συγγραφικές πηγές, που αναλύουν στη βάση ιστορικής έρευνας όλες τις πτυχές των γεγονότων, στο πλαίσιο και στα δεδομένα της εποχής που αυτά διαδραματίστηκαν και όχι με τη λογική τού σήμερα και στη βάση μανιχαϊστικής αντίληψης που εκφράζεται με συνθήματα όπως «ο άγιος της πολιτικής» ή «σκοτώσαμε τον τύραννο». Τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα είναι πολύ πιο σύνθετα και περίπλοκα, και απαιτείται σοβαρή μελέτη για να γίνουν κατανοητά.

