Η προεκλογική περίοδος των βουλευτικών εκλογών προσέθεσε στην εξίσωση μία νέα παράμετρο: την υποβολή ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα μέσω εφαρμογής ή μέσω διαδικτυακής διαδικασίας. Το συγκεκριμένο στοιχείο, δηλαδή το να μπορεί ο καθένας να υποβάλει ενδιαφέρον για υποψηφιότητα ή να έχει αμεσότερη συμμετοχή σε αποφάσεις και πολιτικές, αποτελεί σημείο στο οποίο μπορούν να στηριχθούν και τα παραδοσιακά κόμματα, προκειμένου να ανοίξουν πόρτες προς την κοινωνία των πολιτών. Δεν θα γίνουν ούτε Φειδίας, ούτε Χριστόφορος Τορναρίτης. Θα έχουν το καταστατικό τους, τις αρχές και τις θέσεις τους. Θα έχουν την ιδεολογική τους κατεύθυνση και τις πολιτικές τους θέσεις. Θα έχουν, όμως, ένα ακόμη εργαλείο στα χέρια τους για καλύτερη επικοινωνία με την κοινωνία των πολιτών.

Μπορούν να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες και κριτήρια για το ποιος ή ποια θα έχει πρόσβαση. Σίγουρα, όμως, θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να αλλάξουν και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να μην αφήνουν περιθώριο σε άλλες καταστάσεις να βρίσκουν έδαφος για να «πουλούν» τον λαϊκισμό τους.

Φ.Δ.