Η Τουρκία ήταν η μόνη εκ των υποψηφίων για ένταξη στην ΕΕ που δεν έστειλε εκπρόσωπο στη σύνοδο της COSAC που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λευκωσία. Θεωρεί πως με αυτή της κίνηση πλήττει την Κυπριακή Δημοκρατία. Ωστόσο, είναι η ίδια από μόνη της που ζημιώνει από τέτοιες ενέργειες, καθώς όλες οι άλλες υποψήφιες χώρες ζήτησαν τη συνδρομή της Κυπριακής Προεδρίας για να προχωρήσει το θέμα της ένταξής τους.

Θα πρέπει τώρα να περιμένουμε ότι ανάλογες αρνητικές απαντήσεις θα δώσει και στις επόμενες προσκλήσεις που θα της απευθύνει η Κύπρος.

Γεννάται όμως και μια απορία: Εάν προσκληθεί από την Κυπριακή Προεδρία ΕΕ στις Βρυξέλλες θα απαντήσει και πάλι αρνητικά;

ΑΠΙΜ