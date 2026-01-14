Η χθεσινή συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου είναι η αποτύπωση μιας νοσηρής νοοτροπίας που θέλει την οικονομική ανάπτυξη να ισοπεδώνει κάθε περιβαλλοντική δικλείδα ασφαλείας, εκθέτοντας την Κυπριακή Δημοκρατία ανεπανόρθωτα ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμών. Είναι τουλάχιστον προκλητικό να ακούγονται εντός του κοινοβουλίου χαρακτηρισμοί για «εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία που μετατράπηκαν σε περιστερώνες», προκειμένου να ασκηθεί πίεση για την εκ των υστέρων νομιμοποίηση παράνομων αναπτύξεων. Αυτό το αφήγημα, που προωθείται έντονα από εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας και τοπικές αρχές, επιχειρεί να εξωραΐσει μια πραγματικότητα αυθαιρεσίας. Η αλήθεια είναι πολύ πιο ωμή: στην Αγία Θέκλα δεν έχουμε «περιστερώνες», αλλά κτίρια που υψώθηκαν κατά παράβαση κάθε πολεοδομικής άδειας, με ορόφους που «φύτρωσαν» παράνομα (από τους 3 στους 8 σε συγκεκριμένες περιπτώσεις), επιφέροντας σημαντικές επιπτώσεις στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Δικτύου Natura 2000.

Η χθεσινή συνεδρία στην Επιτροπή Εμπορίου φάνηκε να κινείται σε μια μονόπλευρη κατεύθυνση. Αγνοήθηκε το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη, το τελευταίο στάδιο πριν την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να σταματήσουν να υποκύπτουν σε τοπικιστικές πιέσεις και να διασφαλίσουν το περιβαλλοντικό κεκτημένο.

Α.Ν.