Η πολιτική πορεία του Κινήματος Αλληλεγγύης, το οποίο δημιούργησε λίγο πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2016 η Ελένη Θεοχάρους, θα αξιολογηθεί στις 24 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο παγκύπριου συνεδρίου. Όπως αναφέρεται σε μήνυμα πρόσκλησης της «εκτελούσας διεκπεραιωτικά καθήκοντα» Δρ Ελένης Θεοχάρους, προσκαλούνται όλα τα μέλη της Αλληλεγγύης σε παγκύπριο συνέδριο, με στόχο τη λήψη απόφασης για την περαιτέρω πορεία του Κινήματος. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Όασις στη Χοιροκοιτία, το Σάββατο 24/1/26, στις 12 το μεσημέρι.

Υπενθυμίζεται ότι πέρσι, στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΔΗΚΟ, ο πρόεδρός του, Νικόλας Παπαδόπουλος, είχε ανακοινώσει την ένταξη του Κινήματος Αλληλεγγύης στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Φ.Δ.