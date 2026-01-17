Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι έχει στο μυαλό της η Κυβέρνηση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γενικός Εισαγγελέας για το θέμα του καταδικασμένου σε πενταετή κάθειρξη σφετεριστή Σιμόν Αϊκούτ. Ούτε για την αντιμετώπιση του σφετερισμού γενικότερα, που, όπως φαίνεται, μπήκε στον πάγο αυτή την περίοδο. Πάντως το ότι υπάρχει πιθανότητα να εκτίσει την ποινή του στο Ισραήλ, ένας άνθρωπος που ανήγειρε 10.000 οικιστικές μονάδες και απεκόμισε εκατομμύρια ευρώ από παράνομες συναλλαγές και κλεμμένες περιουσίες, δημιουργεί ένα τρομερό πισωγύρισμα και στέλνει το μήνυμα της ανοχής, αν όχι της επιβράβευσης.

Η Κυβέρνηση και η Νομική Υπηρεσία οφείλουν να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις σύντομα, για να μη γίνουμε (ξανά) διεθνώς ρεζίλι. Αν το Ισραήλ -σε δικαστικό και εκτελεστικό επίπεδο- αισθάνεται πως μπορεί να παρεμβαίνει στα εσωτερικά ζητήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν σκεφτούμε και τη χαμηλή ποινή που επιβλήθηκε σε αυτό το κάθαρμα, τότε μπορούμε να συζητήσουμε, δυστυχώς, με όρους προτεκτοράτου. Όχι;

ΑΛ.ΜΙΧ.