Εδώ και καιρό αστυνομικοί στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας φώναζαν για υποστελέχωση, αλλά δεν ίδρωνε το αφτί της ηγεσίας της Δύναμης. Δεν έχει λογική σε νευραλγικά τμήματα να μετατίθενται αστυνομικοί οι οποίοι μόλις ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην Αστυνομική Ακαδημία, χωρίς να γνωρίζουν τα στοιχειώδη της διεύρυνσης των υποθέσεων.

Είναι επίσης γνωστό πως λόγω των κακών πρακτικών του παρελθόντος, πολλοί αστυνομικοί «αγόρασαν» πτυχία πανεπιστημίων (κάποια στην πορεία έκλεισαν) για να προαχθούν και όταν αναλάμβαναν τα ηνία ενός τμήματος δεν μπορούσαν να διοικήσουν.

Το ρουσφέτι και η εξυπηρέτηση κομματικών σκοπιμοτήτων, οδήγησαν μεγάλο αριθμό αστυνομικών να ζητήσουν μετάθεση από την πόλη του Ζήνωνα και να μεταφερθούν στη Λευκωσία. Επίσης αριθμός αστυνομικών αναγκάστηκε να πάρει πρόωρη αφυπηρέτηση, χωρίς η ηγεσία της Αστυνομίας να προβληματιστεί.

Τώρα πλέον που η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη με τις φατρίες να χτυπούν μέρα μεσημέρι στην καρδιά της πόλης και έξω μάλιστα από την Αστυνομική Διεύθυνση της πόλης, με τους πολίτες να κινδυνεύουν, η Αστυνομία προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Και αυτή τη φορά η ηγεσία της Δύναμης έλαμψε διά της απουσίας της, καθώς κανένα από τα ηγετικά στελέχη δεν είχε μεταβεί στη Λάρνακα για να δει τι συμβαίνει.

Δυστυχώς για άλλη μια φορά διαπιστώνεται πως δεν βρίσκονται τα κατάλληλα άτομα στην κατάλληλη θέση. Πλέον η Αστυνομία έχει χάσει το παιχνίδι με τη μεγαλύτερη ευθύνη να την φέρουν, αυτοί που βρίσκονται στην ηγετική πυραμίδα της Δύναμης.

ΜΕΣ