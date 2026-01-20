Το πώς τα καταφέρνουν να συγκρούονται οι ατζέντες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, όταν ένα θέμα βρίσκεται στην επικαιρότητα είναι άξιο απορίας. Όπως το γνωστό βίντεο. Δεν θα το εξετάσει μια επιτροπή αλλά δύο.

Αρχή θα γίνει σήμερα με την Επιτροπή Εμπορίου η οποία βάζοντας μπροστά το θέμα της υλοποίησης του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό, θα εξετάσει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ενέργειας προς το κράτος και τον ρόλο των λομπίστων στο συγκεκριμένο έργο.

Επίσης θα συζητήσει τις εξελίξεις για το πλοίο Προμηθέας. Ειδικά το ζήτημα των λομπίστων δεν βρίσκεται στις αρμοδιότητες της επιτροπής. Την επόμενη ημέρα η Επιτροπή Θεσμών θα βάλει στο μικροσκόπιό της το γενικότερο θέμα, την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών και του ανεξάρτητου φορέα κοινωνικής στήριξης αλλά και τις πιθανές πολιτικές, θεσμικές και ποινικές ευθύνες για τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο.

Θα ήταν καλό να μπει μια τάξη με τα θέματα που εξετάζουν οι επιτροπές οι οποίες λόγω των βουλευτικών εκλογών η μια θα συγκαλύπτει τη θεματολογία της άλλης. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει και κανονισμός στη Βουλή ο οποίος δεν επιτρέπει να εξετάζει η μια επιτροπή θέματα της άλλης.

Ε.ΠΑ