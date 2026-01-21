Οι λατόμοι προχώρησαν σε αποκλεισμό πεδίου βολής στις Βρετανικές Βάσεις διεκδικώντας τη συνέχιση των εργασιών τους. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει διαφορετική εκτίμηση μεταξύ των Αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Αρχών των Βρετανικών Βάσεων.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς είναι δυνατόν για το ίδιο ακριβώς οικοσύστημα, τα ίδια είδη προστασίας και την ίδια γεωγραφική ζώνη, να υιοθετούνται δύο διαμετρικά αντίθετες επιστημονικές προσεγγίσεις;

Από τη μια, το Υπουργείο Γεωργίας και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Δημοκρατίας εμφανίζονται πλήρως ικανοποιημένοι. Τα στοιχεία που δόθηκαν θεωρούνται επαρκή, οι μελέτες πλήρεις και το πράσινο φως για τη νέα λατομική ζώνη μοιάζει με τυπική διαδικασία.

Από την άλλη, οι Βρετανικές Βάσεις υψώνουν κόκκινη σημαία. Χαρακτηρίζουν τα δεδομένα ανεπαρκή και απαιτούν τη διενέργεια Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης. Αν οι Βάσεις εμμείνουν, τότε οι λατόμοι πρέπει να προχωρήσουν σε καταγραφές πεδίου για έναν ολόκληρο χρόνο.

Πρέπει το ζήτημα να ξεκαθαρίσει: Ποια είναι η αρμόδια Αρχή για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, το Τμήμα Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή των Βρετανικών Βάσεων;

Α.Ν.