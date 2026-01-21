Η πρόσφατη απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας για αλλαγή στο ωράριο καθήκοντος και μείωση των ημεραργιών έχει εξελιχθεί σε μια άσκηση στρατηγικής για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των αστυνομικών. Παρόλο που το πρόβλημα είναι κοινό, όπως και η δυσαρέσκεια, ο τρόπος αντίδρασης αναδεικνύει μια βαθιά διαφορά φιλοσοφίας ανάμεσα στον Κλάδο Αστυνομίας της «Ισότητας» και της ΠΑΣΥΔΥ-ΣΑΚ.

Η «Ισότητα» επιλέγει τη μετωπική σύγκρουση. Με μια κίνηση που δείχνει ότι η εμπιστοσύνη προς την ηγεσία έχει κλονιστεί ανεπανόρθωτα, μεταφέρει τη διαφορά στις αίθουσες του Διοικητικού Δικαστηρίου. Παράλληλα, προγραμματίζει εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή στις 21 Ιανουαρίου, την ώρα που οι βουλευτές θα εξετάζουν το θέμα.

Στον αντίποδα, η ΠΑΣΥΔΥ και ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ) επιλέγουν το μονοπάτι του διαλόγου. Παρά τη δεδομένη αγανάκτησή τους για τις δηλώσεις του Αρχηγού, τις οποίες θεωρούν υποτιμητικές για τους εργασιακούς θεσμούς, επιμένουν στη διαδικασία της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Αστυνομίας (ΜΕΠΑ).

Ωστόσο, η στάση τους δεν είναι λευκή επιταγή. Η προειδοποίηση για μέτρα αντίδρασης σε περίπτωση αποτυχίας του διαλόγου λειτουργεί ως μοχλός πίεσης, αλλά τοποθετείται χρονικά μετά τη συνάντηση της 27ης Ιανουαρίου.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποια στρατηγική θα φέρει τελικά το επιθυμητό αποτέλεσμα: Η ρήξη ή η διαπραγμάτευση;

Α.Ν.