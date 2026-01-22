Ο καθηγητής Συγκριτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγγραφέας των βιβλίων, «Τα Μέσα Ενημέρωσης και η Άκρα Δεξιά» και «Οργανώσεις εναντίον της Δημοκρατίας», Αντώνης Έλληνας, σε ανάλυσή του στον «Φ» αναφέρθηκε στην άνοδο και το rebranding που επιχειρείται στην Άκρα Δεξιά σε Κύπρο και Ευρώπη. Σχετικά με το ΕΛΑΜ και τον μετριασμό του στις ιδεολογικές του θέσεις, ο κ. Έλληνας σημείωσε ότι παραμένει ένα κόμμα που λειτουργεί χωρίς εσωκομματικές εκλογές, με αρχηγικό προφίλ και κλειστό πυρήνα (κυρίως, των αρχικών και βασικών) στελεχών.

Μάλιστα, ο κ. Έλληνας έθεσε την εξής διατύπωση: παραμένει αξιοπερίεργο ότι ο Κύπριος φορολογούμενος χρηματοδοτεί με αρκετά εκατομμύρια κόμματα που δεν έχουν σοβαρές υποχρεώσεις σε ότι αφορά την εσωκομματική δημοκρατία.

Π.Ε.