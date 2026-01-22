Σαν έτοιμοι από καιρό οι μνηστήρες για τις νέες φυλακές. Δεν πρόλαβε ο υπουργός Κώστας Φυτιρής να εξαγγείλει την ανέγερση νέων φυλακών και νάσου έσκασαν μύτη οι ενδιαφερόμενοι. Ο ένας μάλιστα, κατά που λένε κάποιοι, είναι γνωστός για το ενδιαφέρον του για να μας χτίσει φυλακές από πολύ παλιά. Τώρα από πού πηγάζει αυτό το ενδιαφέρον, θα πρέπει να το αναλύσουμε.

Πάντως, οι νέες φυλακές θα γίνουν από το κράτος με προσφορές που θα προκηρύξουν τα Δημόσια Έργα και θα πρέπει αυτός που θα τις κτίσει να έχει πείρα από τέτοια κτήρια. Θα περιμένουμε να δούμε ποιοι άλλοι θα ενδιαφερθούν στο μέλλον. Πρόκειται για μεγάλο εγχείρημα που αν επιτύχει θα έχουμε να λέμε για χρόνια.

ΜΙΧ.