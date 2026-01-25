Κατά την παρουσία του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, επαναλήφθηκε το άκρως κυπριακό φαινόμενο, να επιδιώκουν κύπριοι ευρωβουλευτές να μιλούν εκ μέρους των κοινοβουλευτικών τους ομάδων αντί να αποζητούν τη σύνθεση και την ανάδειξη της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από τις παρεμβάσεις των ηγετών των πολιτικών τους ομάδων.

Εξαίρεση ήταν ο ηγέτης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος μίλησε με θερμά λόγια για την κυπριακή προεδρία και η εκπρόσωπος των Πρασίνων. Για την πολιτική ομάδα των Δημοκρατών Σοσιαλιστών μίλησε ο ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ Κώστας Μαυρίδης, για την Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, Βόρειας Πράσινης Αριστεράς ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου.

Ο ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ Γεάδης Γεάδη μίλησε εκ μέρους της πολιτικής ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών και ο Φειδίας Παναγιώτου που δεν μετέχει σε μια πολιτική ομάδα. Αλήθεια γιατί δεν πείθουν τις πολιτικές τους ομάδες να επιλέξουν τους επικεφαλής τους σε παρεμβάσεις όπως την πρώτη παρουσία της κυπριακής προεδρίας στην ολομέλεια; Ισχύει και για τους ίδιους η κριτική που ασκούν στην κυβέρνηση γιατί δεν πείθει να ισχύουν ότι για την Ουκρανία και για την Κύπρο…

