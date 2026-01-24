Οι ψεύτικοι λογαριασμοί και οι σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα σε Facebook και Χ, αποτελούν δίκοπο μαχαίρι για τα κόμματα, ένεκα των βουλευτικών εκλογών. Είναι κοινό μυστικό δε, ότι σελίδες με χιλιάδες ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν πολιτικές προτιμήσεις και ασκούν ακραία ρητορική, χτυπώντας μέχρι και σε προσωπικό επίπεδο υποψήφιους και πολιτικά πρόσωπα.

Ακόμη, δεν είναι ψέμα ότι κόμματα δίνουν εντολές σε κομματικούς στρατούς και ψηφοφόρους να δημιουργούν ψεύτικους λογαριασμούς για να ποστάρουν και να σχολιάζουν τις πολιτικές εξελίξεις, προβαίνοντας σε προπαγάνδα και προσπαθώντας να επηρεάσουν την κοινή γνώμη υπέρ τους.

Αυτή η πρακτική που εντάθηκε στον πολιτικό στίβο, δεν έχει μέτρο και είναι επικίνδυνη, καθώς αγγίζει τα όρια του λαϊκισμού και της τοξικότητας. Θα πρέπει βουλευτές και αρμόδιοι αξιωματούχοι να θέσουν δικλίδες ασφαλείας στον δημόσιο και πολιτικό διάλογο, πριν να είναι πολύ αργά, καθώς κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε επικίνδυνα και σκοτεινά μονοπάτια…

Π.Ε.