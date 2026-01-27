Πάνω από 40% θα ήταν το ποσοστό ικανοποίησης από το έργο του Προέδρου της Δημοκρατίας αν δεν έσκαγε η βόμβα «Emily Thompson». Αυτό αποκαλύφθηκε από τον Ολύμπιο Τουμάζου της εταιρείας δημοσκοπήσεων RAI στην τηλεόραση του Alpha.

Συγκεκριμένα, μετρήσεις που διεξάγονταν το διάστημα πριν από το πολύκροτο βίντεο έδειχναν ποσοστό ικανοποίησης πάνω από 40%, ενώ στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε προχθές το ποσοστό είναι στο 33%.

Το βίντεο αναμφίβολα αποτελεί πλήγμα για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, αν και ο Πρόεδρος ακόμα και έτσι ανέβασε το ποσοστό ικανοποίησης σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο χρόνια. Τον Νοέμβριο του 2024, όπως και τον Σεπτέμβριο του 2023, το ποσοστό ήταν κολλημένο στο 26%. Αυτό σημαίνει πως παρά το γεγονός ότι το βίντεο αποτελεί ένα σοβαρό πλήγμα στην εικόνα του Προέδρου, η πορεία του εξακολουθεί να βρίσκεται σε ανοδική πορεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Αν από την άλλη δεν κυκλοφορούσε αυτό το βίντεο ποτέ, τότε σήμερα θα κάναμε μια εντελώς διαφορετική συζήτηση…

ΕΜ