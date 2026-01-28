Από τον καιρό που εξελέγη ευρωβουλευτής ασχοληθήκαμε άπειρες φορές μαζί του. Τις περισσότερες λόγω δηλώσεων ή και ενεργειών του, οι οποίες προκάλεσαν και όχι για καλό σκοπό. Το τελευταίο ατόπημά του, γνωστό.

Το προσβλητικό σχόλιό του για άτομα με νοητικές αναπηρίες, το οποίο ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Δυστυχώς, όμως δεν ήταν μόνο αυτό το τραγικό στο εν λόγω podcast του. Ήταν και το γεγονός ότι έτρωγε και τη σαλάτα του, την ώρα που συνομιλούσε με τον προσκεκλημένο του. Πόση αγένεια, πόση «αππωμάρα»… Πάντως, μετά και το τελευταίο του χτύπημα, καταδεικνύεται πως το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο Φειδίας.

Πρόβλημα είναι και το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν διαχωρίσει τη θέση τους υποψήφιοι που έτρεξαν για να συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτιά του αλλά και όσοι από δω και πέρα θα σπεύδουν για να συνομιλούν μαζί του στα podcast.

ΛΙΑ