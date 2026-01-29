Αν πράγματι μας ενδιαφέρουν τα ζητήματα διαφάνειας, τότε τα κόμματα θα πρέπει να προχωρήσουν σε κάτι που σίγουρα δεν τα συμφέρει. Όμως, αφού, όπως τα ίδια λένε, «η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια», οφείλουν να εφαρμόσουν αυτή την αρχή και στη δική τους περίπτωση.

Για ποιο λόγο επιτρέπονται εισφορές προς τα κόμματα, από τη στιγμή που λαμβάνουν κρατική χορηγία; Αν οι εισφορές δημιουργούν σκιές, τότε αυτές οι σκιές αφορούν όλους. Είτε λέγεται Προεδρικό, είτε κόμματα, τα οποία μάλιστα στο τέλος της ημέρας, είναι εκείνα που νομοθετούν.

Γιατί ένας επιχειρηματίας να κάνει εισφορά σε ένα κόμμα, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς. Είναι επειδή, όταν χρειαστεί βοήθεια, θα γνωρίζει ότι θα την έχει; Ή ακόμη και ένα φυσικό πρόσωπο που κάνει εισφορά μπορεί στη συνέχεια να κατηγορηθεί ότι ενεργεί με σκοπό να εξασφαλίσει την εύνοια του κόμματος σε άλλες περιπτώσεις. Αφού άνοιξε αυτή η συζήτηση, θα πρέπει και να κλείσει. Οι εισφορές πρέπει να κοπούν. Για όλους.

Ζακ