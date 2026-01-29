Το υπουργείο Μεταφορών επιτρέπει τους σκύλους συνοδείας στα δημόσια λεωφορεία αλλά πρέπει να έχουν λουρί και φίμωτρο. Λες και τα άτομα που τους έχουν ανάγκη κρατούν πιτ μπουλ. Στην Ελλάδα όχι μόνο επιτρέπονται οι σκύλοι οδηγοί, αλλά τους αφήνουν χωρίς λουρί και φίμωτρο.

Τα ζώα είναι εκπαιδευμένα για να οδηγούν τα άτομα που συνοδεύουν και οι όποιοι περιορισμοί είναι για το θεαθήναι.

Εδώ επιτρέπεται η εισαγωγή σκύλων ράτσας που είναι γνωστή για την επιθετικότητά τους, αλλά με τη σωστή εκπαίδευση, είναι όπως όλα τα άλλα ζώα.

Η μεγαλύτερη υποκρισία είναι σε ορισμένα εστιατόρια και άλλα υποστατικά, που οι υπεύθυνοι επικαλούνται τυχόν αντίδραση των πελατών τους, ενώ είναι οι ίδιοι που δεν θέλουν τα ζώα. Αυτά στην Κύπρο της προεδρεύουσας της ΕΕ.

