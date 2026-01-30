Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει την γνωστή καταγγελία εναντίον του Ευρωβουλευτή, Φειδία, Παναγιώτου για ενδεχόμενη διασπάθιση χρήματος. Ο ίδιος απέρριψε όσα του προσάπτουν, ενώ μάλιστα από εδώ και στο εξής θα ενημερώνει τους πολίτες κάθε μήνα για το πώς αξιοποιεί τα κονδύλια που λαμβάνει για το έμμισθο προσωπικό και τα έξοδα γραφείου του.

Πολύ ορθά πρέπει να γίνει έλεγχος για τον Ευρωβουλευτή για το εάν αξιοποιεί για προσωπικό όφελος τα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Φειδιάς είπε πως θα δείχνει στον κόσμο πού πάνε αυτά τα λεφτά. Καλό θα ήταν και οι υπόλοιποι Ευρωβουλευτές της Κύπρου να μας πουν δημόσια για το πώς αξιοποιούν αυτά τα λεφτά, που δεν είναι λίγα, μιλάμε για χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα. Εξάλλου, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις Ευρωβουλευτών που καταγγέλθηκαν για διασπάθιση των κονδυλίων που λαμβάνουν από την Ευρωβουλή, όπως για παράδειγμα η Λεπέν που εργοδοτούσε προσωπικό για να δουλεύει στο κόμμα της στη Γαλλία.

