Η άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι κάτι το απλό και μπορεί να αναγκάσει τους υπουργούς να βρεθούν κάπου όπου το αντικείμενο συζήτησης να είναι κάτι για το οποίο στη χώρα τους έχουν γνώση.

Όπως για παράδειγμα ο υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης ο οποίος λόγω της κυπριακής Προεδρίας ΕΕ αυτό το εξάμηνο έπρεπε να παραστεί και να μιλήσει στην τελετή του 19ου European Railway Award, που διοργανώνεται από την Ένωση της Ευρωπαϊκής Σιδηροδρομικής Βιομηχανίας (UNIFE) και την Κοινότητα των Ευρωπαϊκών Σιδηροδρομικών και Υποδομών (CER), στο Royal Museums of Fine Arts of Belgium.

Πάντως στη σχετική είδηση του χθες, το ΚΥΠΕ, φρόντισε ευστόχως να διευκρινίσει πως… η παρουσία του Υπουργού εντάσσεται στο πλαίσιο της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΠΙΜ