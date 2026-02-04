Ο Τουφάν Έρχιουρμαν ήταν πολύ ξεκάθαρος, είπε πως για να μπορεί να γίνει αποδεκτή μια λύση στο Κυπριακό πρέπει να αρέσει στην Τουρκία.

Ούτε καν να γίνει αποδεκτή από τους Τουρκοκύπριους, άντε και τους Ελληνοκύπριους. Όχι. Να γίνει δεκτή από την Τουρκία. Κι ας κουρεύονται οι Τουρκοκύπριοι. Και η λύση που αποδέχεται η Τουρκία, όπως η ίδια το λέει συχνά – πυκνά είναι αυτή της ύπαρξης δύο κρατών στο νησί. Αυτός δεν το λέει. Δεν μιλά για δύο κράτη. Μιλά όμως για δύο λαούς. Εσείς ξέρετε ένα κράτος με δύο λαούς;

ΑΠΙΜ